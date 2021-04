"Problemas de saúde que existiam antes da pandemia continuam a existir e em muitos casos estão mais agravados"

O PCP promoveu hoje, dia 6 de Abril, uma iniciativa política, junto do Hospital Nélio Mendonça, onde defendeu a valorização e reforço do Serviço Regional de Saúde. Mas a ocasião serviu também para denunciar os problemas que afectam profissionais e utentes do SESARAM.

"Os problemas de saúde dos madeirenses e porto-santenses que existiam antes da pandemia covid-19 continuam a existir e em muitos casos estão mais agravados. De entre estes problemas, existem situações gritantes de injustiça, correspondentes na prática à negação do direito de acesso a cuidados de saúde, e que são inaceitáveis", começou por dizer Ricardo Lume.

O deputado comunista recorda que "muitos utentes do Serviço Regional de Saúde que tinham actos médicos marcados estão a ver consecutivamente esses actos adiados, a pretexto do agravamento do surto epidemiológico covid-19".

"Não é aceitável que existam utentes do SESARAM que, desde o início da pandemia, continuam a esperar e a desesperar pela marcação de uma consulta com o seu médico de família ou por uma consulta de especialidade. Não é admissível que um utente que esperou mais de um ano para ver marcada a sua consulta para o início de janeiro de 2021, veja a mesma cancelada. Não é tolerável que utentes que tinham já marcadas consulta presencial de cardiologia, oncologia e diabetes, patologias que requerem especial atenção, tenham visto as suas consultas passarem a teleconsulta que em muitos casos não chegam a 2 minutos (...)"

Ricardo Lume nota ainda que as listas de espera para uma cirurgia "estão piores que em 2016, apesar dos programas de recuperação de cirurgias".

"Em dezembro de 2016 existiam 18.370 cirurgias em espera, em Dezembro de 2020 já ultrapassavam as 19.700 cirurgias em lista de espera", sustenta.

No que diz respeito às consultas os dados também "não são animadores", frisa, pois "em Dezembro de 2019 existiam 35.089 primeiras consultas por agendar em Dezembro de 2020 ultrapassavam as 44.600 consultas por agendar, apesar de muitas das consultas realizadas em 2020 serem teleconsultas".

Face ao exposto, o PCP considera que "é possível fazer mais e melhor no Serviço Regional de Saúde".