Bolívia, Equador e Peru mantêm eleições para domingo, Chile vai adiá-las

Bolívia, Equador e Peru decidiram manter as eleições marcadas para o próximo domingo, com os três países a terem de combater o crescente descontentamento da população e a devastação económica e social provocada pela pandemia de covid-19.

O Equador e o Peru vão realizar eleições presidenciais, enquanto a Bolívia organiza a segunda volta para eleger os quatro governadores de outros tantos departamentos, em que o Movimento para o Socialismos (MAS, no poder), do ex-Presidente Evo Morales, espera ganhar terreno.

O próximo domingo seria também a data para a realização, no Chile, de eleições municipais, para governadores e para os 155 deputados regionais, mas, apesar de nada ter sido oficialmente comunicado, as votações chilenas deverão ser adiadas para maio devido à pandemia de covid-19.

As autoridades sanitárias alertaram para a necessidade de serem tomadas medidas extremas para que as ações de campanha e os dias da votação não se tornem fontes de infeções do covid-19, numa altura em que a região da América Latina entra na temida terceira vaga do vírus.

Segundo a agência espanhola EFE, o impacto do novo coronavírus numa região onde a vacinação avança de forma desigual e os números de casos e óbitos continuam a subir tem distorcido a dinâmica eleitoral tradicional e isso ficará evidente nas eleições de domingo, temendo-se pelos efeitos sobre a democracia.

No Equador, a campanha da segunda volta das presidenciais (a primeira decorreu a 07 de fevereiro) tem sido marcada pelas denúncias de fraude feitas pelo candidato indígena Yaku Pérez que, ao obter 19,39% dos votos, ficou atrás dos 19,74% alcançados por Guillermo Lasso (centro-direita), e impossibilitado de disputar a Presidência equatoriana contra Andrés Arauz (32,72%).

Arauz é a aposta da coligação FCS-União pela Esperança, influenciado pelo ex-Presidente Rafael Correa (2007/17), que espera devolver o "correiísmo" à presidência equatoriana, regime derrotado na votação de 2017 pelas forças partidárias que apoiaram o atual chefe de Estado, Lenin Moreno.

Até meados de março, as sondagens deram sempre vantagem a Arauz, mas, à medida que se aproxima do dia da votação, o candidato "correiísta" parece estar a perder apoios.

No Peru, vai ser eleito um Presidente que assuma os cinco anos de legislatura, uma vez que o poder executivo peruano foi liderado por quatro chefes de Estado que se alternaram entre 2016 e 2021.

O vaivém presidencial começou em 2018, quando Pedro Pablo Kuczynski renunciou após se ter provado o seu envolvimento no escândalo da construtora brasileira Odebrecht e foi substituído pelo seu vice-Presidente, Martín Vizcarra.

Viscarra, porém, foi afastado do cargo a 09 de novembro de 2020 após um processo de destituição por "incapacidade moral", o que desencadeou uma grande onda de protestos a nível nacional.

O presidente do Congresso, Manuel Merino, acabaria por assumir o poder a 10 de novembro, mas só durou uma semana no cargo, depois de fortes críticas em relação à forma como reprimiu os protestos e que levaram á morte de dois manifestantes. A Presidência recaiu então, já a 16 de novembro, em Francisco Sagasti.

À corrida presidencial apresenta-se, tal como há cinco anos, Keiko Fujimori, derrotada então por Kuczynski, embora seja ainda pouco claro que possa seguir para uma eventual segunda volta, a 06 de junho.

Segundo as sondagens, nem Fujimori nem Yonhy Lescano (Ação Popular, centro-esquerda), Rafael López Aliaga (Renovação Popular, ultraconservador), George Forsyth (Vitória Nacional, centro-direita), Hernando De Soto (Avanza País, direita neoliberal) ou Verónika Mendoza (Juntos pelo Peru, esquerda) alcançarão domingo a percentagem necessária para assumir a Presidência logo à primeira volta.