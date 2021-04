Wall Street conclui semana em alta com recordes do Dow Jones e S&P500

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com recordes do Dow Jones e S&P500, este a registar o terceiro consecutivo, concluindo uma semana de alta para os três índices mais emblemáticos.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,89%, para 33.800,60 pontos, nível nunca alcançado no fecho.

Da mesma forma, o alargado S&P500 valorizou 0,77%, para umas inéditas 4.128,80 unidades.

Já o tecnológico Nasdaq aumentou 0,51%, para os 13.900,19 pontos.

No conjunto da semana, o Dow Jones progrediu 1,95%, o Nasdaq avançou 3,11% e o S&P500 ganhou 2,67%.

A boa disposição reinante no mercado, onde o volume das transações foi relativamente reduzido ao longo da semana, não foi prejudicada pela subida do índice do preço no comércio grossista em março acima do previsto, realçaram os analistas do Wells Fargo.

O índice dos preços na produção subiu um por cento no mês passado, acima dos 0,5% esperados, mas os rendimentos dos títulos da dívida pública a 10 anos, sensíveis às perspetivas de inflação, reagiam moderadamente, passando dos 1,62% da véspera para 1,66%.

Os investidores parece que estão a confiar nas palavras do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, e outros dirigentes do banco central, que têm repetido que a recuperação económica ainda está "longe de estar completa" e que se houver inflação, será temporária.

Os investidores parecem "convencidos de que a Fed não vai mudar de posição durante muito tempo", sublinhou Joe Manimbo, do Western Union.