Élvio Encarnação 'premiado' por Susana Prada

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, passa a ter mais um elemento para “prestar assessoria especializada ao nível económico financeiro, com especial incidência nos setores emergentes em matéria ambiental”. Trata-se de Élvio Encarnação, ex-deputado do PSD-M, que vinha dando sinais de estar desagradado com algumas opções partidárias, expressas na sua página do Facebook, conforme lembram algumas figuras social-democratas machiquenses.

Ontem foi publicado no JORAM a nomeação para a secretaria tutelada por Susana Prada, mas algumas personagens locais não esquecem as manifestações tornadas públicas, nomeadamente uma espécie de cobrança pelo apoio político dado por si a Miguel Albuquerque quando o actual líder do PSD-M se candidatou à liderança do PSD-M.

“Sei o que me custou apoiar este homem [ referindo-se a Miguel Albuquerque] há 9 anos. Senti na pele. Hoje estou convicto que fiz a escolha certa. Mas começo a sentir que homem de compromissos está a falhar. E volto a sentir na pele”, postava na rede social e que alguns ‘amigos’ guardaram para memória futura.