Portugal continua a descer em estatísticas de novos casos e mortes por milhão

Dois meses depois de ter sido um dos países do mundo com mais novos casos e novas mortes por covid-19 por milhão de habitantes, Portugal está dezenas de lugares abaixo na tabela desses indicadores e abaixo das médias europeia e mundial.

De acordo com o 'site' estatístico Our World in Data, Portugal apresentava hoje uma média diária de 40,31 novos casos por milhão de habitantes face a 373,6 de média diária a sete dias da União Europeia e a 71,68 de média mundial.

Mesmo na Europa, países como a França apresentam uma média diária de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 confirmados por milhão de habitantes muito superior (551,51), a par de outras nações no leste da Europa como a Hungria (920,77), Estónia (886,19) ou Bulgária (520,77).

Quanto ao número de mortes nos últimos sete dias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes, um indicador em que Portugal também já esteve entre os piores países do mundo, hoje apresentava uma média diária de 0,97.

A Hungria é hoje o pior país nesse indicador, com 25,29 novas mortes diárias por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto a média da União Europeia é de 5,74 e a média mundial é 1,25.

Apesar das descidas nas médias flutuantes face ao que se verificava no fim de janeiro e princípio de fevereiro, Portugal continua na lista dos 10 países com mais casos totais de infeção por milhão de habitantes, com mais de 80.458 contágios confirmados.

Descontando os pequenos países e territórios com menos de um milhão de habitantes, Portugal é o oitavo país com mais casos por milhão, superado pela República Checa (141.472 casos), Eslovénia (102.301), Israel (96.114), Estados Unidos (91.426), Sérvia (86.045), Bahrain (83.360) e Panamá (82.006).

Em termos de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes, Portugal é o 12.º país do mundo, com 1.651 óbitos.

A República Checa, com 2.416 mortes por milhão de habitantes, encabeça também essa lista, seguida da Hungria (2.067), Bélgica (1.975), Eslovénia (1.932), Bósnia e Herzegovina (1.895), Reino Unido (1.868), Bulgária (1.829), Itália (1.785), Macedónia do Norte (1.763), Eslováquia (1.739) e Estados Unidos (1.659).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.784.276 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.843 pessoas dos 820.716 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.