Reino Unido regista 17 mortes, valor mais baixo deste Setembro

O Reino Unido registou 17 mortes e 5.342 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico, que estará a fazer contactos com dirigentes europeus para evitar potenciais bloqueios de exportações a vacinas.

Até hoje, 27.997.976 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido, das quais 2.281.384 receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

No sábado, o Reino Unido vacinou um recorde de 844.285 pessoas, alimentando esperanças de que atingirá em breve um milhão de vacinas por dia.

No entanto, quaisquer restrições às exportações da UE, ameaçadas pela Comissão Europeia, poderão afetar seriamente a capacidade de o país atingir esse patamar.

No domingo tinham sido notificadas no Reino Unido 33 mortes e 5.312 casos, mas é recorrente serem registados valores mais baixos relativos ao fim-de-semana devido ao atraso no processamento.

De acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 85 mortes e 5.485 infeções.

Entre 15 e 21 de março houve uma redução de 41,5% de mortes de covid-19 e de 4,7% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 126.172 pessoas entre 4.301.925 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.784 pessoas dos 817.778 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.