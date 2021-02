A receita efectiva do Governo Regional diminuiu 2,1% até ao final de Janeiro de 2021, isto quando comparado com período homólogo de 2020. Os dados constam do Boletim de Execução Orçamental relativo ao mês de Janeiro de 2021, hoje publicado.

De referir que, o saldo global consolidado, em contabilidade pública, dos organismos com enquadramento no perímetro da Administração Pública Regional é de 51,8 milhões de euros.

No que respeita à despesa efectiva do Governo Regional, a mesma diminuiu 37,2% entre 2020 e 2021, "o que reflecte a contínua diminuição dos encargos com a dívida comercial e com os juros da dívida pública, assim como, a diminuição da execução orçamental afecta aos restantes agrupamentos de despesa em virtude das operações de transição de ano económico".

Numa nota da vice-presidência do GR, saliente que "à semelhança do ano anterior, mais de metade da despesa (superior a 68,2% da despesa total), foi canalizada para a área social, onde se destaca o sector da Saúde com uma execução orçamental de 15,1 milhões de euros e a Educação com 20,6 de euros".

Por fim, o "passivo acumulado da Administração Pública Regional reportado ao final de janeiro de 2021 ascendia a 183,0 milhões de euros, dos quais 47,9 % são respeitantes a obrigações do Governo Regional. Até 31 de Janeiro, comparando com 31/01/2020, a Região diminuiu os passivos em 24,4 milhões de euros".