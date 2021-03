Mais 4.697 atletas federados na Madeira na última década

A demografia federada 2018/19 retrata a última época realizada em condições ‘normais’, pré-covid. Comparativamente à temporada anterior, há mais 1.168 atletas federados. Há também um aumento de 387.418,97 euros, na subvenção pública.

Se olharmos para os registos de 2008/09, nota-se um aumento de 4.697 atletas federados na RAM, ao longo da última década.

Em 2018/2019 foram, então, registados 21.290 atletas federados, distribuídos por 57 modalidades desportivas, integrados em 145 clubes e em 29 associações regionais de modalidade e multidesportivas.

Foram apoiadas financeiramente, em conformidade com os nove capítulos do Regulamento de Apoio ao Desporto da RAM e do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), em vigor à data, 143 entidades desportivas, 107 clubes, 7 Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) e 30 associações, incluindo a Associação da Madeira de Desporto para Todos (AMDpT), com um valor global de 10.734.242,21€.

Participaram na competição nacional regular 48 equipas, representantes de 25 clubes desportivos/SAD, em 10 modalidades, recebendo um apoio financeiro no valor total de 5.577.337,12 €.

Estes são alguns dos indicadores referidos no documento já publicado pela Direcção Regional do Desporto (DRD) e que pode ver na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira, 2 de Março, com dados comparativos à época anterior.

Manter os apoios ao desporto

Jorge Carvalho, secretário regional com a pasta do desporto, refere-se a “um registo muito positivo no período imediatamente anterior à pandemia de covid-19”.

Em declarações ao DIÁRIO, o governante assegura que se irão manter as subvenções públicas ao desporto, conforme inicialmente previsto, antes da pandemia.

“O Governo Regional decidiu, em tempo oportuno e por respeito às centenas de dirigentes, técnicos e árbitros, e às duas dezenas de milhar de atletas, manter o essencial dos apoios previstos para as épocas 2019/20 e para a que ainda está em curso, de modo a permitir níveis de prontidão adequados a uma rápida retoma, assim que as condições sanitárias o permitam”. Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação e Tecnologia

Tendo em conta que os indicadores relativos às épocas 2019/20 e 2020/21 - ainda em fase de apuramento – deverão traduzir as consequências das limitações impostas às práticas desportivas em todos os escalões e sectores, devido à pandemia de covid-19, Jorge Carvalho está confiante que a manutenção das subvenções públicas "serão determinantes para que se reconquistem os níveis da época 2018/19, reduzindo ao mínimo possível os efeitos perniciosos das limitações impostas aos treinos e competições e evitando-se o desperdício de talento cuja expressão, estamos crentes, apenas foi adiada”.