Já verificou se o seu carro precisa de manutenção?

Na Estação de Serviço Serrão da Ribeira Brava realizamos diversos serviços de manutenção automóvel, trabalhando com marcas de renome no mercado, como Varta, Wurth, Energizer, Sonax, Ferodo, RH, Pagid e Remsa. Connosco conte sempre com o melhor atendimento, aliado a um serviço de excelência para seu conforto e segurança.

Realizamos vários serviços, como:

-Pré-inspecção de veículos

-Alinhamento de direcção

-Alinhamento de faróis

-Mudança de pastilhas de travão

-Mudança de lâmpadas

-Mudança de escovas limpa-vidros

-Mudança de óleo e filtros

-Lavagem simples de ligeiros e pesados

-Lavagem de estrada para veículos ligeiros e pesados

-Verificação e/ou mudança de baterias

-Mudança de velas

-Produtos Würth para manutenção de veículos automóveis

-Mudança de correias de ventoinha

-Faróis para veículos comerciais

-Espelhos para veículos comerciais

-Produtos Sonax para manutenção e limpeza de veículos automóveis

Visite-nos e aconselhe-se connosco!

Facebook: https://www.facebook.com/MPGSerrao/

Website: http://serrao.pt/

Telefones: 291 952 261 e 291 952 010