Número de novos 'podcasts' triplica em 2020 totalizando 885.262

Ao longo de 2020 foram colocados online 885.262 novos 'podcasts', quase três vezes mais do que em 2019 e mais de metade dos quais em inglês, segundo os dados da Chartable.

Um relatório divulgado hoje pela empresa especializada na análise de 'podcast' indica que em apenas cinco anos o número de 'podcasts' produzidos aumentou 17 vezes e que o número de 'downloads' praticamente triplicou em 2020, registando um crescimento de 180%.

A mesma publicação revela que cerca de 30% dos 'podcasts' publicados em 2020 tinham apenas um ou dois episódios enquanto cerca de 23% (mais de 200 mil) têm atualmente mais de 10 episódios.

Os 'podcasts' em hindi foram os que registaram o maior crescimento (tendo aumentado 14,1 vezes face a 2019), enquanto os falados em português aumentaram 7,8 vezes. Já os que usam o inglês aumentaram 1,9 vezes, crescimento que se justifica pelo facto de já terem antes uma forte expressão.

Em termos de temas, a Chartable dá conta de 133.107 'podcasts' sobre educação, superando os dedicados à cultura e sociedade (121.556) e às artes (94.360).

O mesmo estudo adianta que em 2020, a plataforma 'Apple Podcast' perdeu quota de mercado e fechou o ano a representar 38% dos dispositivos usados para ouvir os programas, contra 43% no início do ano.

Inversamente, o Spotify aumentou de 20% no início de 2020 para 26% do mercado no final do ano.