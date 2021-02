Teófilo Cunha realça “capacidade de inovação” das empresas que operam no sector das pescas

O secretário regional de Mar e Pescas realçou a “capacidade de inovação” e resiliência das empresas que operam no sector da comercialização e transformação das pescas por mesmo em tempo de pandemia apresentarem um volume de negócios positivos e estarem a contratar novos funcionários.

Teófilo Cunha visitou, esta quarta-feira, a Friatum, empresa do grupo Vidinha, com sede da Zona Franca da Madeira.

“Esta visita é a demonstração de que uma empresa regional, de capitais próprios, mesmo em ano de pandemia consegue aguentar-se e inovar nas áreas de comercialização e transformação de pescado, e até contratar mais funcionários”, disse, frisando que a empresa revela uma grande visão, porque não se deixa ficar apenas nas áreas da comercialização e transformação”.

Um dos novos produtos do Grupo Vidinha, que está a ser apresentado no mercado, é o conceito 'Vidinha à Mesa', que transforma a espada em filete panado ou em panadinhos, prontos a ir ao forno e depois à mesa. A empresa tem também em projecto a construção de novas instalações, dimensionadas para alargar as áreas de negócio.

Interpelado sobre a quantidade de pescado que vai a leilão nas lotas, o secretário regional de Mar e Pescas explicou que “todo o peixe pescado passa obrigatoriamente pelas lotas, o que acontece é que as empresas precisam do pescado para transformação e por essa razão os pescadores celebram com as empresas um contrário prévio para adquirem o peixe, se o pescador acertou o preço é porque está satisfeito, se o peixe fosse a leilão, provavelmente o preço seria menor, ou não”.