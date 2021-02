Oposição critica lentidão do Governo grego a repôr electricidade em vaga de frio

Os partidos da oposição gregos acusam o Governo de lentidão nas medidas de auxílio a milhares de casas que continuam sem abastecimento de eletricidade em plena vaga de frio que já fez quatro mortos na Grécia.

A empresa responsável pela distribuição de eletricidade indicou que está a fazer todos os esforços para restabelecer o fornecimento de energia a 3.500 habitações dos bairros do norte de Atenas.

O estado de emergência foi declarado no município de Dionysos, onde se verifica a situação mais crítica.

Muitos habitantes dessas zonas estão também privados da distribuição de água e estão a utilizar neve derretida para cozinhar e para conservar os alimentos.

"Ninguém vai para casa até que a eletricidade seja restabelecida em todos as casas", disse na quinta-feira o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, perante os deputados no Parlamento de Atenas.

O Governo está a ser acusado, por partidos de esquerda e de direita, de incompetência pela falta de medidas de apoio.

As responsabilidades de Mitsotakis "estão escritas na neve", escreve o jornal de esquerda Efsyn, enquanto a publicação liberal Kathimerini acusa o Estado de "demorar 'meio século' para decidir quem deve cortar árvores".

O antigo ministro conservador Stefanos Manos disse, através do Twitter, que está sem eletricidade desde quarta-feira.

O primeiro-ministro disse que a vaga de frio que atingiu o país no princípio da semana "é uma das mais severas dos últimos 40 anos".

"Está a nevar há 36 horas na região de Atenas e há ventos fortes. As árvores caem sobre as linhas elétricas de dois em dois minutos", disse o chefe do Executivo no Parlamento.

A vaga de frio já fez quatro mortos, três dos quais na ilha de Eubée, ao largo de Atenas, e outro em Creta.

Os autarcas gregos já puseram em causa a eficácia da exploração da rede elétrica que está em vias de ser privatizada.