Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O pai e a madrasta de Valentina, a criança de 9 anos assassinada em maio do ano passado, em Peniche, começam a ser julgados no Tribunal de Leiria, acusados de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.

O casal responde também pelo crime de abuso e simulação de sinais de perigo em coautoria, enquanto o pai da criança está ainda acusado de um crime de violência doméstica, segundo o despacho de acusação a que a agência Lusa teve acesso.

O crime ocorreu em 01 de maio, e a criança foi deixada "inanimada e a agonizar" durante cerca de 13 horas, depois de ter sido agredida.

O casal escondeu o corpo da Valentina numa zona florestal, na serra d'El Rei (concelho de Peniche), e combinou, no dia seguinte, alertar as autoridades para o "falso desaparecimento" da criança.

No parlamento, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é ouvido sobre o ensino à distância, adotado desde 08 de fevereiro, devido ao agravamento da pandemia de covid-19 em Portugal.

Na audição na Comissão de Educação, Tiago Brandão Rodrigues deverá ser questionado sobre o planeamento do ensino à distância e sobre as queixas de falta de computadores e material informático.

Os deputados deverão também questionar o ministro sobre a ausência de professores e educadores do grupo de trabalhadores essenciais, com possibilidade de manterem os filhos nas escolas abertas com ensino presencial.

A audição decorre depois de ser conhecido que a primeira fase dos exames nacionais do secundário e do 9.º ano vão realizar-se mais tarde do que o previsto.

No desporto, o FC Porto recebe a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Trata-se do sexto confronto entre as duas equipas, com um saldo de quatro vitórias da Juventus e um empate.

O FC Porto atravessa a pior fase da temporada, com quatro empates consecutivos, três na I Liga - que abriram um "fosso" de 10 pontos para o líder Sporting - e um na Taça de Portugal.

Já os italianos, privados de Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Arthur e Paulo Dybala, vêm de uma derrota em Nápoles (1-0), para a 'Serie A', na qual ocupam o quarto lugar, a oito pontos do Inter de Milão.

O jogo no estádio do Dragão começa às 20:00, hora a que também jogam Sevilha e Borussia Dortmund, para a mesma competição.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Vitória de Guimarães e Farense acertam o calendário da I Liga de futebol, defrontando-se em jogo em atraso da 14.ª jornada, adiado, por duas vezes, devido à existência de gelo no Estádio D. Afonso Henriques.

Inicialmente agendado para 16 de janeiro, o encontro foi adiado para o dia seguinte, mas a manutenção das condições adversas levou à sua remarcação para as 21:45 de hoje.

O Vitória de Guimarães, que na última jornada perdeu em casa com o Rio Ave (3-1), procura frente ao Farense, que obteve um moralizador triunfo em casa do Nacional (3-2), somar pontos que o mantenham na perseguição ao grupo da frente.

A formação vimaranense ocupa o sexto lugar, com 31 pontos, a quatro do Paços de Ferreira (quinto), enquanto o Farense é 15.º, com 16, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, em igualdade pontual com o Gil Vicente (16.º).

ECONOMIA

O Governo reúne-se com as confederações sindicais e patronais em sede de concertação social para discutir as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia relativas ao emprego e assuntos sociais.

De acordo com a convocatória enviada aos parceiros sociais pelo Conselho Económico e Social, a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em análise estarão as "Prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho 2021 na área do emprego e assuntos sociais".

Da ordem de trabalhos consta também, como tem sido habitual, o acompanhamento da pandemia de covid-19.

Portugal realiza hoje os dois primeiros leilões de Bilhetes do Tesouro a três e 11 meses deste ano, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

As maturidades dos dois leilões de são em 21 de maio de 2021 (cerca de três meses) e em 21 de janeiro de 2022 (cerca de 11 meses), segundo o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

Nos anteriores leilões de Bilhetes do Tesouro a estes prazos, em 19 de agosto de 2020, Portugal colocou 300 milhões de euros a três meses a uma taxa média de -0,501% e 950 milhões de euros a 11 meses a uma taxa de juro de -0,473%.

Naquela data, a procura de Bilhetes do Tesouro atingiu 1.178 milhões de euros a três meses, 3,93 vezes o montante colocado, e 1.948 milhões de euros no prazo mais longo, o dobro do montante colocado.

INTERNACIONAL

Quatro dias após ter sido empossado como primeiro-ministro de Itália, Mario Draghi apresenta no Senado o programa de Governo, sabendo-se de antemão que tem o apoio da maioria dos partidos políticos que viabilizaram a sua nomeação.

O programa tem como pano de fundo a necessidade de se definir de forma rápida e eficaz o investimento dos 209 mil milhões de euros dos fundos europeus do Plano de Recuperação contra os efeitos da crise económica, social e sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19.

O novo chefe do executivo de Roma, antigo presidente do banco Central Europeu (BCE), que nessas funções teve o mérito reconhecido de ter salvado o euro durante a crise económica de 2009, conta com o antigo "número um" do Banco de Itália (BdI), Daniele Franco, na apresentação do plano perante os senadores.

O novo chefe do Governo italiano, de 73 anos, substituiu Giuseppe Conte, que renunciou em 26 de janeiro, depois de o partido Itália Viva, de Matteo Renzi, parceiro da coligação governamental, ter abandonado o Governo, deixando-o sem maioria no Parlamento.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, inicia uma visita oficial de cinco dias a Cabo Verde, liderando uma comitiva que integra deputados de todas as forças políticas com assento parlamentar.

O programa da visita começa com uma receção na Assembleia Nacional, com discursos do presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Pedro Maurício dos Santos, e do seu homólogo guineense.

Do programa constam ainda encontros com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, encontros com os partidos, e visitas ao centro de energias renováveis, à autoridade reguladora da comunicação social, ao projeto hidroagrícola do Vale do Principal, e ao campo de concentração do Tarrafal.

Esta é mais uma visita de alto nível entre os dois países, depois de, em janeiro, o chefe de Estado cabo-verdiano se ter deslocado a Guiné-Bissau, numa viagem inédita, e de, na semana passada, o chefe da diplomacia de Cabo Verde ter inaugurado a primeira embaixada na capital guineense.

A África do Sul inicia uma campanha de vacinação contra a covid-19, agora com o imunizante da Johnson & Johnson, depois de as autoridades sul-africanas terem cedido à União Africana as vacinas da AstraZeneca, pouco eficazes contra a variante detetada no país.

Esta terça-feira chegou ao país o primeiro lote de 80.000 vacinas da Johnson & Johnson contra a covid-19, sendo os profissionais de saúde os primeiros destinatários.

Essas 80 mil vacinas representam a primeira remessa de um total de 500 mil doses que a África do Sul receberá com urgência do laboratório, após o país, o mais atingido pela covid-19 no continente africano, ter modificado, repentinamente, a sua estratégia de imunização.

A África do Sul recebeu o seu primeiro lote oficial de um milhão de doses no dia 01 deste mês da farmacêutica AstraZeneca.

Poucos dias depois, o Governo anunciou a suspensão da aplicação da vacina, depois da divulgação de um estudo que apontava para uma eficácia muito limitada contra a variante detetada na África do Sul (501Y.V2).

Depois do adiamento da vacinação com o produto da AstraZeneca, as autoridades sul-africanas decidiram oferecer à União Africana o milhão de doses em seu poder.

PAÍS

Um chefe da guarda prisional e outros 20 arguidos começam a ser julgados por pertencerem a uma alegada rede que traficava estupefacientes e outros bens proibidos no interior da cadeia de Paços de Ferreira.

Os arguidos vão responder por cerca de 40 crimes, a maioria por tráfico de estupefacientes agravado, enquanto os principais arguidos estão ainda acusados de corrupção ativa, de extorsão e de branqueamento de capitais.

O chefe da guarda prisional está acusado de um crime de tráfico de estupefacientes agravado e de cinco crimes de corrupção passiva.