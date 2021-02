Aliança Democrática critica acção do Parlamento da África do Sul

O partido da Aliança Democrática da Africa do Sul, em comunicado, diz que “em 28 de Janeiro de 2021, uma declaração enviada à comunicação social foi divulgada pelo Parliamentary Media Office com o título, “Tourism Committee congratula-se com Tourism Equity Fund”.

A declaração implica que todos os membros do Tourism Portfolio Committee (PC) estão unidos no apoio ao recém-lançado Tourism Equity Fund (TEF). Nem todos os membros do PC foram consultados sobre este assunto, o que significa que a declaração do gabinete do Parlamento para os meios de comunicação é simplesmente falsa.

O partido da Aliança Democrática diz que “esta não é a primeira vez que declarações são emitidas em nome do comitê sem mandato para fazê-lo. O DA já havia registrado sua objecção a acções semelhantes anteriores. É claro que a assessoria de imprensa do Parlamento continua a ser usada pelo governo para silenciar quaisquer divergências ou oposição amordaçada que possam existir em questões que qualquer membro da comissão possa ter.

Adianta ainda o comunicado que “o DA emitiu um comunicado em 27 de Janeiro de 2021, um dia antes do comunicado emitido pela assessoria de imprensa do Parlamento, afirmando que não apoiava o TEF por entender que esses fundos poderiam ser utilizados de forma mais eficaz. Além disso, a história mostra que é comum que fundos como este sejam roubados, perdidos por corrupção e má gestão ou distribuídos apenas para aqueles dentro do círculo interno do ANC”.

Comentários como os feitos pelo DA em seu comunicado à comunicação social não agradam ao governo, pois vão contra a narrativa que estão tentando criar. Declarações da comunicação social não exigidas do Parlamento, como a que está em questão, correspondem às últimas alegações da Comissão Zondo, que confirmam que certos meios de comunicação tradicionais foram usados para conduzir uma narrativa de comunicação social compatível com o governo. O uso do serviço de comunicação social do Parlamento é uma extensão disso. O DA novamente desafiará essa prática na próxima reunião do PC, pois esta é uma forma cuidadosamente elaborada de censurar qualquer voz da oposição.