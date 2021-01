Madeirenses na África do Sul expectantes com arranque da vacinação

José Nascimento, conselheiro das Comunidades Madeirenses na África do Sul, diz que existe uma expectativa crescente quanto ao arranque da data de vacinação, embora subsista também alguma “relutância” quanto a eventuais efeitos secundários.

"Na verdade há uma grande suspeita na sociedade sul-africana em relação às vacinas. Grande parte estão cépticas, aliás eu diria que em termos estatísticos, segundo dados revelados recentemente, 58% das pessoas mostraram-se receptivas à vacina, perto de 20% mostraram-se totalmente relutantes e 30% estão indecisos", dados que na sua opinião obrigam que as autoridades desenvolvam campanhas de esclarecimento sobretudo sobre os benefícios para saúde.

A declaração do luso-descendente surge no dia em que o presidente sul-africano, Cyrill Ramphosa, anunciou que o primeiro lote das vacinas de combate a pandemia do novo coronavírus será entregue pelo laboratório indiano Serum às autoridades de saúde daquele pais “em breve” e logo depois iniciar-se-á a “ambiciosa e histórica campanha de vacinação” do país.

O governante explicou a necessidade, tal como noutros países, de priorizar a vacinação, sendo que os “trabalhadores afectos ao sector da saúde” os que vão estar na primeira fase. Seguir-se-ão, numa segunda fase, trabalhadores essenciais, professores, idosos e pacientes com diferentes comorbilidades e, só depois a restante população.