Açores com 249 novos casos e 1.079 infecções activas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 249 novos casos de covid-19, o segundo recorde diário consecutivo desde o início da pandemia, totalizando agora 1.079 infeções ativas, revelou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

No boletim diário, aquela entidade esclarece que, dos 249 casos registados nas últimas 24 horas, mais 60 do que na terça-feira, 164 dizem respeito à ilha de São Miguel, 62 à Terceira, 16 ao Faial, seis a Santa Maria e um ao Pico, resultantes de 1.765 testes realizados.

Depois de, na terça-feira, o arquipélago ter batido o recorde de casos diários ao contabilizar 189 novas infeções, hoje há um total de 1.079 casos ativos na Região, sendo 726 em São Miguel, 206 na Terceira, 61 no Faial, 35 em Santa Maria, 27 no Pico, 22 na Graciosa e dois nas Flores.

Em São Miguel, foram registados, por concelhos, 84 casos em Ponta Delgada, 26 na Ribeira Grande, 22 no Nordeste, 17 na Lagoa, 10 na Vila Franca do Campo e cinco na Povoação.

A Terceira regista 33 casos no concelho de Angra do Heroísmo e 29 no concelho da Praia da Vitória, enquanto o Faial somou 16 casos correspondentes ao concelho da Horta.

Santa Maria tem seis casos no concelho de Vila do Porto e, no Pico, há um caso no concelho da Madalena.

Estão 14 doentes internados, sendo 13 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito, da ilha Terceira.

Nas últimas 24 horas foram registadas 87 recuperações.

De 31 de dezembro de 2020 até 22 de dezembro de 2021, 198.828 pessoas completaram a vacinação primária (84%) e 34.528 receberam já o reforço da vacina, segundo a Autoridade de Saúde.

As nove ilhas dos Açores entraram hoje às 00:00 em situação de contingência devido à covid-19, passando a ser obrigatório a apresentação de um teste negativo para aceder a eventos, revelou na terça-feira à Lusa o secretário da Saúde.

O presidente do PS/Açores escreveu na terça-feira ao presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) a recomendar um reforço da testagem e rastreio de casos covid-19 e a antecipação da vacinação de crianças para combater a subida de infeções no arquipélago.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.