Petróleo Brent sobe 0,53% para 79,01 dólares por barril

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro encerrou ontem no mercado de futuros de Londres em 79,01 dólares, mais 0,53% do que no final da sessão anterior.

O crude do Mar do Norte, que serve de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange Futures com uma subida de 0,42 dólares em comparação com a última negociação, quando encerrou nos 78,59 dólares.

A cotação do Brent manteve a tendência de subida dos últimos dias, potenciada pela perceção do mercado de que os efeitos da variante Ómicron do coronavírus na procura de crude serão limitados.