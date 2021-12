Comandantes do navio que provocou derrame de petróleo nas Maurícias condenados a 20 meses de prisão

O capitão e o segundo comandante do navio MW Wakashio, cuja imobilização, em 2020, causou o pior derrame de petróleo até agora conhecido junto às ilhas Maurícias, foram condenados hoje a 20 meses de prisão.

"O tribunal tomou em consideração o facto de os dois acusados se terem confessado culpados e pedido desculpa. A sentença proferida é de 20 meses de prisão", disse a juíza Ida Dookhy Rambarrun.

O cargueiro japonês encalhou em 25 de julho de 2020 num recife de coral, a sudeste das ilhas Maurícias, derramando mais de 1.000 toneladas de fuelóleo nas águas límpidas.

O capitão indiano, Sunil Kumar Nandeshwar, que admitiu durante a audiência em tribunal em Port-Louis ter estado a beber numa festa a bordo do navio, foi considerado culpado, juntamente com o seu imediato, do Sri Lanka, Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna, por "pôr em perigo a segurança da navegação".

O MW Wakashio, com bandeira do Panamá, estava a fazer o trajeto de Singapura para o Brasil, com 3.800 toneladas de fuelóleo e 200 toneladas de gasóleo a bordo, que começou de imediato a derramar, mas a maior parte podia ter sido bombeada para fora.

"Tinha sido realizada uma festa de aniversário a bordo e eu tinha consumido álcool com moderação", disse o capitão do navio durante o seu julgamento, acrescentando que tinha dado instruções para o navio se aproximar das águas das Ilhas Maurícias para apanhar rede telefónica, para a tripulação poder contactar as suas famílias.

"O mar estava agitado, mas a visibilidade era clara e era seguro navegar (...) A certa altura, o navio não se podia mover e tinha tocado no fundo do mar", acrescentou.

"Como tinha tomado algumas bebidas, não me pareceu que valesse a pena intervir e não me ocorreu que estivéssemos a navegar tão perto", disse.

Os dois homens pediram desculpa pelo acidente.

O derrame de petróleo foi a pior poluição marinha da história do país, que depende das suas águas para a segurança alimentar e eco turismo, por ser uma zona com alguns dos mais belos recifes de coral do mundo.

A costa sudeste das ilhas Maurícias tem dois locais designados: Blue Bay, conhecida pelos seus corais, e Esny Point, rica em mangais, ecossistemas que são cruciais face ao aquecimento global.

Desde os primeiros dias, os habitantes mobilizaram-se, trabalhando incansavelmente, com meios improvisados, para conter a poluição.

Nos meses que se seguiram, milhares de pessoas manifestaram-se na ilha, criticando a gestão do derrame de petróleo por parte do Governo.