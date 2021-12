O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro encerrou hoje, no mercado de futuros de Londres, a cair 1,18% para 76,04 dólares.

O petróleo do mar do Norte, que serve de referência na Europa, concluiu a sessão, no International Exchange Futures, com uma descida de 0,91 dólares face ao dia anterior, quando encerrou nos 76,95 dólares.