Detidas quatro pessoas por castrarem uma criança no centro de Moçambique

A polícia moçambicana deteve quatro pessoas que terão castrado um menor de 4 anos, na cidade de Tete, no centro de Moçambique, anunciou hoje a polícia.

O crime ocorreu no dia 18 de dezembro. A tia da criança, uma das pessoas detidas, terá aliciado o menor com rebuçados e depois, junto com três homens, imobilizou-o e cortou os seus órgãos, disse Feliciano da Câmara, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Tete.

A polícia avançou que encontrou os órgãos alguns dias depois em Manica, província vizinha, também no centro de Moçambique, em estado avançado de decomposição.

"Houve praticamente a remoção de todo o órgão genital da criança, inclusive a uretra, que é a parte por onde sai a urina", referiu Mauro Monteiro, diretor clínico do Hospital Provincial de Tete.

Segundo o diretor clínico, o menor não corre risco de vida, mas deverá ficar internado por algum tempo devido aos ferimentos.

De acordo com a PRM, um dos detidos já tem passagem pelas unidades policiais, "pelo crime de tentativa de tráfico de órgãos de uma pessoa com albinismo".