Portugal deve atingir 37 mil casos na primeira semana de Janeiro

Portugal deverá atingir 37 mil novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 na primeira semana de janeiro, mais do dobro do máximo de 17.172 registados hoje, disse hoje à Lusa a ministra da Saúde, Marta Temido.

Segundo Marta Temido, o número de novas infeções hoje registadas, o maior desde o início da pandemia, correspondia já às previsões do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) para o próximo dia 29.

"Estamos, portanto, com uma ligeira aceleração face a essas previsões", disse a ministra da Saúde em declarações à agência Lusa no Ministério da Saúde.

As previsões apontam também para que em 07 de janeiro sejam atingidos mais de 37 mil novos casos, disse Marta Temido, sublinhando que o risco de transmissão efetivo está em 1,3, o que é "muito elevado", com uma estimativa de tempo de duplicação de oito dias.

"Como infelizmente antecipámos, estamos perante um crescimento muito intenso do número de casos e provavelmente manter-se-á este ritmo de crescimento nos próximos dias", alertou a ministra.

"Se conseguirmos cumprir responsavelmente as medidas que temos em vigor a nossa expectativa é de que consigamos reduzir este ritmo de transmissão e ganhar tempo para mais vacinação, para mais proteção", adiantou.

Marta Temido lembrou que o período de contenção, que foi antecipado uma semana, teve início no sábado e que "é preciso que o tempo aconteça" para se poder ver "alguns resultados".

"No entretanto, é muito importante que cada um de nós cumpra rigorosamente o teletrabalho, as orientações de isolamento quando elas são aplicadas, o evitar de contactos desprotegidos e, caso seja elegível, a vacinação", insistiu.