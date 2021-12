A Google lançou um mapa interactivo onde pode acompanhar a viagem do Pai Natal pelo mundo fora em tempo real.

O Santa Tracker mostra os locais por onde o Pai Natal já passou e faz a contagem decrescente para a chegada do 'trenó' à sua terra. No sítio da internet é também possível desfrutar de músicas natalícias e ainda de actividades "divertidas, educativas e interactivas para todas as idades".