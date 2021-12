Lusodescendentes na Venezuela cumprem tradição de entregar carta ao Pai Natal

Centenas de luso-venezuelanos, maioritariamente crianças e jovens, cumpriram a tradição de entregarem cartas ao Pai Natal no Centro Português de Caracas, interrompida desde o início da pandemia da covid-19.

"Tirar uma fotografia com o Pai Natal, no clube, é uma tradição que temos vindo a fazer desde há vários anos. As crianças trazem a sua carta, que colocam na caixa de correio do Pai Natal e tiram uma fotografia com ele", explicou Maribel Pinto à agência Lusa.

A presidente da Comissão de Damas referiu que os lusodescendentes "pedem brinquedos" ao Pai Natal, mas este ano alguns deles, apesar de serem ainda crianças, "pediram saúde para a família, união e paz".

A responsável referiu a importância de manter esta tradição, sobretudo para as crianças e referiu que ela própria, se tivesse oportunidade, pediria ao Pai Natal "muita saúde" e que "esta pandemia acabe depressa".

Em declarações à agência Lusa, o lusodescendente Fernando de Oliveira, de 8 anos, revelou que pediu três presentes para o Natal: "uma PlayStation 5, dinheiro para um jogo e uns brinquedos".

"Escrevi-lhe uma carta explicando que me portei bem, durante este ano, e que acredito que mereço estes três presentes de Natal que escolhi", disse.

Segundo este lusodescendente, "o Natal é a época mais bonita do ano".

José Miguel Belo Rodrígues, 8 anos, pediu também "uma PlayStation 5, um barco e um computador portátil".

"O Pai Natal respondeu-me que me vai trazer esses brinquedos, porque eu me portei bem", sublinhou.

A também lusodescendente Luz Helena, 3 anos, pediu um "bebé chorão", do qual cuidará muito, "e uma princesa".