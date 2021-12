Trabalhadores das empresas de distribuição em greve na sexta-feira

Os trabalhadores das empresas de distribuição vão estar em greve esta sexta-feira, após uma nova reunião negocial entre o sindicato e a APED, exigindo o aumento dos salários, a revisão do contrato coletivo e a valorização da carreira.

"Após uma nova reunião negocial com a APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) mantêm-se todos os motivos que levaram à marcação de greve", avançou, em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Os trabalhadores exigem o aumento dos salários, a valorização da carreira profissional, a revisão do contrato coletivo de trabalho, que já não acontece desde 2016, bem como o fim do banco de horas e da retirada de direitos.

"Nos últimos anos, os salários dos trabalhadores foram absorvidos pela subida do salário mínimo nacional, desvalorizando as carreiras profissionais [...]. Os patrões continuam sem apresentar uma proposta de revisão dos salários e insistem com a introdução do regime de banco de horas e redução do valor pago pelo trabalho suplementar", lamentou o sindicato.