Turquia e Qatar discutem com talibãs planos para aeroporto de Cabul

Uma delegação conjunta da Turquia e do Qatar está a viajar para o Afeganistão para discutir de que forma empresas dos dois países poderão administrar em parceria o aeroporto internacional de Cabul, indicou hoje a agência turca Anadolu.

Segundo a agência noticiosa estatal, as autoridades turcas e do Qatar já se reuniram em Doha, esta semana, para coordenar os pormenores do processo e deslocam-se hoje para Cabul, para apresentar uma proposta ao Governo interino do Afeganistão - que ainda não concordou com o plano.

Durante as conversações, os membros da delegação conjunta também procurarão receber informações sobre "anseios e expectativas" do Afeganistão em relação à proposta, explicou a agência turca.

A Turquia - país membro da NATO e que tem laços históricos e culturais com o Afeganistão - administrou e protegeu o aeroporto de Cabul durante seis anos, até que os EUA e outras forças da Aliança Atlântica abandonaram o Afeganistão, em agosto, após a tomada de poder pelos talibãs.

A Turquia tem expressado a sua disponibilidade para continuar a administrar o aeroporto, que é a principal porta de entrada para o Afeganistão, um país sem costa, e um acesso vital para a ajuda humanitária.

A Turquia é um aliado próximo do Qatar, um país que se tem revelado uma peça-chave nas relações com os talibãs e que foi fundamental para a retirada de cidadãos norte-americanos e de outros países de Cabul, após a tomada do poder pelo movimento fundamentalista.