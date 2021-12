PJ apreende cocaína suficiente para 300.000 doses no Aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, uma quantidade de cocaína que daria para 300.000 doses e que estava numa mala desacompanhada proveniente da América do Sul, anunciou hoje a instituição.

Segundo a PJ, a apreensão ocorreu no final do mês passado, "no quadro da atividade que regularmente é exercida pela Polícia Judiciária em articulação com outras entidades, designadamente com a Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo em vista prevenir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional por via aérea".

A droga "chegou a Lisboa proveniente de um país da América do Sul no interior de uma mala de viagem desacompanhada e, caso entrasse nos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 300.000 doses individuais", acrescenta.