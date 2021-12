Brasil apreende 481 quilos de cocaína que seriam enviados para a Argélia

As autoridades brasileiras apreenderam 481 quilos de cocaína que estavam escondidos numa fábrica de asfalto na cidade de Paranaguá, no sul do país, e que seriam enviados para a Argélia, anunciaram esta segunda-feira fontes oficiais.

Em nota, a Polícia Federal brasileira anunciou que a droga foi descoberta durante uma operação no último fim de semana dentro de uma empresa exportadora localizada em Paranaguá, litoral sul do Paraná, onde está também localizado um dos maiores e mais importantes portos no país.

A carga havia sido distribuída em diversos 'tablets' e armazenada em sacolas que, segundo as investigações, seriam enviadas ao país africano.

Da mesma forma, as drogas "haviam sido colocadas clandestinamente por criminosos numa fábrica móvel de asfalto, que ficava no pátio da empresa, sem o conhecimento dos proprietários das instalações", segundo a polícia brasileira.

A droga foi transferida para a Delegacia da Polícia Federal de Paranaguá, onde passará pelos trâmites legais antes de ser incinerada. Até agora, ninguém foi detido.