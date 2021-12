Mulher é detida no Brasil ao tentar embarcar para Moçambique com seis quilos de droga

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve na madrugada de hoje uma mulher que tentava embarcar para Maputo, capital moçambicana, com seis quilogramas de cocaína escondidos em fundos falsos da sua bagagem, informaram fontes policiais.

Em comunicado, a PF indicou que a detenção da mulher, de 41 anos, que não teve a sua nacionalidade revelada, ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo.

"Polícias entrevistaram uma mulher que embarcaria para Maputo, Moçambique e, em razão do nervosismo e relutância em responder às perguntas, alegando estar sendo constrangida, teve suas duas malas submetidas ao aparelho de raio-x, momento em que os agentes perceberam substância orgânica nas estruturas dessas malas", detalhou a corporação.

Na sequência, a mulher foi conduzida à esquadra, tendo sido detida após os polícias, na presença de testemunhas, desmontarem as malas e encontrarem seis quilogramas de cocaína, distribuídos em seis volumes, ocultos em fundos falsos.

Momentos antes dessa detenção, a mesma equipa de polícias federais que fiscalizavam as bagagens despachadas para um voo com destino à Etiópia perceberam, ao analisar as imagens de raio-x, "uma grande quantidade de matéria orgânica compactada em pequenas bolas, dentro de duas bolsas", de acordo com a PF.

O passageiro proprietário da bagagem, um homem nacional da Nigéria, que entrou no Brasil em 2012 com pedido de refúgio, acompanhou a abertura das bagagens e acabou detido após os agentes encontrarem, dentro de embalagens de bombons, quase 10 quilogramas de cocaína.

O destino final do passageiro era a cidade de Enugu, na Nigéria.

Ambos os detidos serão apresentados à Justiça Federal, onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.