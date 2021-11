Polícia angolana queima mais de 100 quilos de cocaína e uma tonelada de liamba

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano apreendeu, no último ano, mais de 100 quilogramas de cocaína e 1.109 quilogramas de liamba, drogas apreendidas em operações em bairros de Luanda e aeroporto internacional, provenientes do Brasil.

De acordo com o porta-voz do SIC, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, a droga foi apreendida entre 2020 e o ano em curso, tendo resultado num total de 257 processos-crime, com a detenção de vários cidadãos por tráfico de drogas, com alguns já condenados com penas de prisão efetiva e outros a aguardarem por julgamento.

As quantidades de drogas acima referidas foram segunda-feira incineradas por uma empresa de tratamento de resíduos industriais, na presença de responsáveis do Ministério Público, do SIC e peritos do laboratório de criminalística.

Uma nota de imprensa divulgada pelo SIC sobre o assunto sublinha que o órgão de investigação "está fortemente empenhado no combate ao narcotráfico", porque além dos males sociais que provoca às famílias, é também influenciador para o cometimento de diversos crimes.

"Daí que a ação do SIC será implacável contra todos aqueles que insistirem nessas práticas", realça a nota.