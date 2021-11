Exportações de têxteis e vestuário sobem 1,6% até Setembro face a 2019

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário consolidaram até setembro o crescimento face ao mesmo período de 2019, aumentando 1,6%, para 3.985 milhões de euros, mas "permanece a heterogeneidade" no setor, informou hoje a associação setorial.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) tratados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), face aos primeiros nove meses de 2020 as exportações setoriais aumentaram 16,1%.

"Os melhores desempenhos foram registados na categoria de produtos têxteis lar e outros artigos têxteis confecionados, que registaram um acréscimo de 129 milhões de euros face a 2019 (+27,6%), com destaque para as roupas de cama, mesa, toucador e cozinha, cujo valor exportado aumentou 24% (correspondendo a um acréscimo de 86 milhões de euros)", avança a ATP.

Já o vestuário em malha exportou mais 113 milhões de euros, o que traduz um aumento de 7% face ao mesmo período em 2019.

Inversamente, o vestuário em tecido "continua a registar o pior desempenho, com uma quebra de 165 milhões de euros, ou seja, -22,2%, mostrando que ainda não conseguiu recuperar do impacto da crise pandémica".

Em termos de destinos, os melhores resultados foram obtidos em França e nos EUA, com acréscimos de 72 milhões de euros (+14,4%) e de 64,5 milhões de euros (+25,5%), respetivamente.

Pelo contrário, o mercado espanhol continua a registar a maior quebra, com menos 195 milhões de euros (-16,0%) exportados até ao final de setembro face ao período homólogo de 2019.