Bordado Madeira abrilhantou paramentos episcopais nas comemorações de São Tiago Menor

Durante as comemorações dos 500 anos da escolha de S. Tiago Menor, como padroeiro principal da Diocese do Funchal, foram apresentados pelo Bispo paramentos episcopais em cor vermelha, com aplicações em Bordado Madeira em linha dourada.

Estes paramentos foram ofertados a D. Nuno Brás pelo secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, numa cerimónia que decorreu no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), na qual marcou também presença a presidente do organismo, Paula Jardim Duarte, precisamente para serem utilizados nesta celebração histórica da cidade do Funchal, a Peregrinação das Relíquias de São Tiago Menor.

Na ocasião, Humberto Vasconcelos vincou que se tratava de um "trabalho brilhante", também ele elogiado por D. Nuno Brás, que enaltecia a "importância e singularidade das mãos das bordadeiras da Madeira”.

Os paramentos episcopais foram da autoria da desenhadora Graciela Jesus e da bordadeira Cecília Manuela Gomes e a acção foi corporizada em continuidade da iniciativa realizada no ano passado, pela altura do Natal, altura em que foram ofertados paramentos episcopais com aplicações em Bordado Madeira, e utilizados na tradicional ‘Missa do Galo’, para assinalar precisamente a época natalícia "de uma forma ainda mais madeirense do que o habitual", destaca a tutela em nota remetida à imprensa.

"Considerando que uma das missões do IVBAM é promover, salvaguardar e proteger a marca Bordado da Madeira, esta foi também uma forma de promover uma das artes mais antigas da etnografia e da cultura madeirense, que estiveram em grande evidência nos paramentos do Bispo do Funchal", remata a mesma nota.