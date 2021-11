APAVT assina declaração de Glasgow para turismo actuar para o clima

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) emitiu um comunicado no qual dá conta que é uma das signatárias da Declaração de Glasgow, hoje apresentada, que "assume um papel determinante na acção do turismo relativamente às alterações climáticas".

De acordo com a APAVT "a Declaração de Glasgow sobre a acção do turismo no clima alinha o sector com compromissos globais e catalisa soluções colaborativas para os muitos desafios que as empresas e destinos enfrentam a nível global". E acrescenta: "Através deste documento, que hoje assinámos, a APAVT assume o compromisso de desenvolver planos no sentido de incentivar a aceleração da ação do turismo, no sentido da redução das emissões no sector em pelo menos 50% durante a próxima década e de alcançar a Net Zero o mais rapidamente possível antes de 2050."

O referido compromisso, lançado hoje, oficialmente, na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), pretende que "o trabalho de todos nesse sector contribua para um aumento não superior a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais até 2100", explica.

Numa curta declaração, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira frisou que "é naturalmente inevitável que a APAVT se associe a esta preocupação que, aliás, estará bem presente e visível no nosso congresso".

De acordo com a associação, "o grande reencontro do turismo nacional vai ter lugar de 1 a 3 de Dezembro, em Aveiro, no Congresso da APAVT".