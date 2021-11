CMF de portas abertas para apoiar novos empreendimentos na cidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, marcou presença esta terça-feira, 2 de Novembro, na inauguração da ampliação da loja Alpendre.

Na companhia do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o edil funchalense destacou a importância dos novos investimentos na capital madeirense.

O espaço idealizado pelo empresário Carlos Ramos, representa um investimento de 1,5 milhões de euros. A loja Alpendre instalou-se no Funchal há 20 anos e passa agora de 400 metros quadrados para 1400 m2.

Na ocasião, Pedro calado parabenizou os empresários pelo projecto "de qualidade" que surge num momento "certo da cidade e da Região", momento em que a Região ultrapassa um "período difícil" da pandemia de covid-19 e entra na retoma da actividade económica.

Os próximos anos vão ser muito decisivos sobretudo no sector imobiliário, vamos ter muita construção a crescer na Região, construção de qualidade para um segmento de mercado médio, médio-alto e de luxo, aquele que nós pretendemos atrair para a Região.

Os empresários Carlos e Sandra Ramos procederam à requalificação de um edifício de quatro andares na cidade do Funchal, um investimento que segundo o autarca funchalense "está alicerçado na qualidade dos materiais" ali presentes. Pedro Calado rematou deixando uma mensagem aos proprietários: "Não se arrependam do passo que deram, foi um passo bem dado e com certeza a olhar para um futuro que se quer muito próspero”.