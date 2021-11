Eurodeputado sueco condenado por agressão sexual

Um eurodeputado sueco de um partido nacionalista foi condenado por abuso sexual de uma colega do mesmo partido, o Democratas Suecos (SD), anunciou hoje o tribunal que julgou o caso.

Absolvido no ano passado em primeira instância, Peter Lundgren, de 58 anos, foi considerado culpado e condenado a 60 dias de multa, depois de o procurador ter "apresentado mais provas" no Tribunal de Recurso de Göta, no sul da Suécia.

Com base na investigação, o tribunal concluiu que não havia "qualquer dúvida razoável" de que "o eurodeputado tocou nos seios da queixosa e que tal tinha sido feito contra a sua vontade", refere em comunicado.

O caso remonta a maio de 2019, quando Kristina Winberg, na altura também eurodeputada do SD, partido que se perfila como nacionalista, conservador, contra a imigração e contra a União Europeia, alertou os líderes partidários para as ações de Peter Lundgren.

De acordo com a imprensa sueca, isto levou-a a ser retirada da lista do partido para as eleições europeias seguintes.

Os democratas suecos justificaram a decisão pelo seu "comportamento repreensível e imprudente para com os colegas e funcionários" do partido.

Em 2014, Peter Lundgren tornou-se um dos dois primeiros representantes eleitos dos Democratas Suecos no Parlamento Europeu. Foi reeleito depois nas eleições de 2019.