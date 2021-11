Mercedes E 250 CDI Station AMG Line: o seu novo companheiro de viagem

O Megamotor apresenta-lhe este Mercedes E 250 CDI Station AMG Line automático, a gasóleo, e que está à venda por 27 500 euros, sendo também possível adquiri-lo através de um financiamento desde 379,71 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e com garantia de 12 meses por mútuo acordo*.

É uma viatura familiar, espaçosa, confortável e com excelente desempenho. Equipada com motor 2143 cc, com 204 cavalos de potência e caixa automática de 7 velocidades, com patilhas no volante. Tem pack AMG exterior e interior avantgarde e muito equipamento de fábrica, desde os espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, os sensores de luz e de estacionamento frontais e traseiros, GPS, até à bagageira eléctrica, entre outros.

Venha conhecê-lo no Megamotor! Estamos na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

Megamotor

Contactos: 291934107/913454545 e 913454540

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.