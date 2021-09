PSD vence em Ponta Delgada nos Açores

O PSD conquistou a maioria na Câmara de Ponta Delgada, a maior autarquia dos Açores, com a eleição do deputado regional Pedro Nascimento Cabral para presidente do município.

A candidatura do PSD obteve 48,68% e cinco mandatos na Câmara, segundo os dados finais disponibilizados no `site` do Ministério da Administração Interna (MAI).

O segundo partido mais votado foi o PS e a candidatura encabeçada por André Viveiros, com 37,33% dos votos e quatro mandatos, tendo o BE ficado em terceiro lugar, com 2,78% dos votos.