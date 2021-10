EUA e China discutem gestão de risco na sua relação bilateral sob forte tensão

Os EUA e a China tiveram hoje uma reunião de alto nível na Suíça, em que abordaram a gestão dos riscos na sua relação bilateral e o interesse comum no trabalho conjunto sobre desafios fundamentais e de ordem transnacional.

O encontro, divulgada pela Casa Branca depois do seu fim, juntou em Zurique o assessor presidencial de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o responsável máximo das relações externas da China, Yang Jiechi.

O objetivo foi dar seguimento à conversa telefónica, mantida em 09 de setembro, dos dois presidentes, o norte-americano, Joe Biden, e o chinês, Xi Jinping.

Durante o encontro, os participantes falaram sobre a importância de manterem linhas de comunicação abertas entre si, para gerirem a sua competição, uma vez que a sua relação bilateral está sob forte tensão por motivos económicos, comerciais, políticos e de segurança.

Pela sua parte, os EUA apresentaram à China "um determinado número de áreas em que as ações da China preocupam", onde incluíram as ações relacionadas com direitos humanos em (província de) Xinjang, em Hong Kong, no Mar do Sul da China e em Taiwan", conforme a informação divulgada pela Casa Branca.