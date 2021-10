A MadeiraOptics explica a evolução do microscópio

O Microscópio Ótico é, sem dúvida, um dos instrumentos mais procurados na Madeira Optics. Utilizado para ampliar objetos, auxilia-nos na identificação de diferentes estruturas celulares. Os primórdios do Microscópio Ótico remetem-nos para os relatos alusivos a 721 a.C., quando a humanidade percebeu que um pequeno cristal de rocha continha pequenas propriedades de ampliação. Porém, apenas em 1280 surgiram as primeiras lentes óticas com a invenção dos óculos. Uma invenção que deu origem a outras experiências que fizeram com que o Homem fosse compilando diferentes lentes aplicadas em instrumentos para permitir a ampliação de imagens, resultando na criação do primeiro microscópio.

Assim, a invenção deste instrumento deu-se no ano de 1595 pela mão do holandês Zacharias Jansen, mas só mais tarde, em 1624, é que Johann Faber deu a designação de “microscópio”. Contudo, inicialmente o microscópio era visto como um instrumento para amadores ou um simples brinquedo que possibilitava a visualização de pequenos objetos, usado como um entretenimento e longe de ser considerado um instrumento científico que pudesse originar alguma revolução científica. Somente no séc. XVII, o neerlandês Antonie Von utilizou um microscópio de forma relevante para a ciência, caraterizando as leveduras como um ser vivo importante no fabrico das bebidas. Mais tarde, este mesmo cientista conseguiu observar bactérias e fibras musculares.

Com o passar dos anos, foram várias as descobertas e as experiências realizadas com os microscópios, fazendo com que os mesmos também fossem evoluindo, a exemplo das técnicas de observação utilizadas. Atualmente, existem microscópios bastante avançados e a Madeira Optics tem ao seu dispor uma vasta gama, desde os mais básicos e económicos para os iniciantes, até aos mais sofisticados para utilizadores experientes e exigentes.

Um dos exemplos que podemos dar dos microscópios mais avançados que temos em loja é o nosso Levenhuk DTX 350 LCD que contém uma ampliação de 20 a 600x e possui um ecrã LCD para o utilizador ver melhor a amostra que está em estudo, conseguindo inclusivamente guardar os resultados da pesquisa em foto ou vídeo.

É mais que certo que os avanços existentes na ciência estão relacionados com os instrumentos impulsionadores do avanço científico e tecnológico, principalmente no que toca à observação e medição. A importância deste instrumento, hoje em dia, é indiscutível, pois seria impossível o estudo dos microorganismos com a visão limitada do ser humano.

O microscópio permite o estudo de seres unicelulares e pluriceculares invisíveis a olho nu, incluindo bactérias e, ainda, permite analisar e fazer o estudo dos vírus, que são responsáveis pela maioria das doenças que conhecemos. Consequentemente, a cura para certas doenças só foi possível através dos microscópios, daí ser uma das invenções mais importantes que contribuiu para a biomedicina e está presente em todos os laboratórios de pesquisa. O microscópio também é utilizado na área da educação, pois é essencial que os mais novos conheçam o mundo invisível de seres microscópios, sendo que as metas curriculares dos programas nacionais implementam o uso do microscópio para os alunos do 2º e 3º ciclo.

A utilização do microscópio nas mais diversas áreas como a educação, a biomedicina e a história da ciência, fazem com que este instrumento seja único e essencial! Para saber destas e de outras novidades, visite a loja da Madeira Optics na Rua das Pretas N-88, Loja N-1, "Zoom'n'Joy" Funchal.

www.MadeiraOptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850