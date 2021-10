Açores registam 11 novos casos positivos

Os Açores registaram 11 novos casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, 10 dos quais na ilha de São Miguel e um na ilha do Faial, revela hoje o comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

De acordo com a mesma fonte, os casos registados em São Miguel, a maior ilha do arquipélago, foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária, cinco dos quais no concelho de Ponta Delgada (o mais populoso), dois em Vila Franca do Campo, um na Ribeira Grande, um na Lagoa e um na Povoação.

Já o caso agora registado na ilha do Faial corresponde a um viajante, residente, com resultado positivo no rastreio à chegada.

Até à data de hoje estão internados cinco doentes com covid-19 nos Açores, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum deles na Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram também registadas nove recuperações na região: seis no concelho de Ponta Delgada e três no concelho da Lagoa.

Presentemente, os Açores registam um total de 177 casos positivos ativos, sendo 151 em São Miguel, 11 no Faial, seis em Santa Maria, cinco na Terceira e quatro no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados no arquipélago 9.240 casos positivos de covid-19. Quarenta e quatro pessoas morreram, 95 saíram do arquipélago, 89 apresentaram prova de cura de anterior infeção e 8.835 recuperaram da doença.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de outubro, foram vacinadas nos Açores 173.743 pessoas com a primeira dose (73,4%) e 192.750 com a vacinação completa (81,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.878.719 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.078 pessoas e foram contabilizados 1.078.729 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.