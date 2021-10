Açores com 11 novos casos e um óbito nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, uma morte e 11 novos casos positivos de covid-19, sendo 10 em São Miguel e um em Santa Maria, informa hoje a Autoridade de Saúde dos Açores.

No comunicado diário, a entidade explica que foi registado, nas últimas 24 horas, "um óbito no Faial", de "uma mulher" de 66 anos, residente na Ribeirinha, que "se encontrava internada no Hospital da Horta".

"Dado o óbito do último elemento da cadeia de transmissão local identificada na ilha do Faial, a mesma foi extinta. À data de hoje não há nos Açores cadeias de transmissão local ativas", lê-se ainda no comunicado.

Quanto aos novos casos de covid-19, são resultantes de 869 análises realizadas em laboratórios convencionados e duas em laboratórios não convencionados.

Assim, em São Miguel, sete dos novos casos foram registados no concelho de Ponta Delgada, dois no concelho da Ribeira Grande e um no concelho da Lagoa.

"Três destes novos casos correspondem a viajantes, sendo um residente, com resultado positivo no rastreio à chegada. Os outros dois casos referem-se a não residentes que realizaram rastreio por apresentação de sintomatologia. Os restantes correspondem a transmissão comunitária", assinala a Autoridade de Saúde dos Açores.

Quanto ao novo caso positivo registado em Santa Maria, "está por aferir".

Nas últimas 24 horas, foram ainda registadas 16 recuperações no arquipélago, todas em São Miguel, sendo 12 no concelho de Ponta Delgada e quatro no concelho da Ribeira Grande.

Quanto a internamentos, hoje há seis doentes hospitalizados (menos três do que na terça-feira) todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago regista presentemente 146 casos positivos ativos, sendo 134 em São Miguel, seis na Terceira, três no Pico, dois no Faial e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.179 casos positivos de covid-19, dos quais 8.806 recuperaram da doença, 44 faleceram, 95 saíram do arquipélago e 88 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Até segunda-feira, tinham sido vacinadas nos Açores 173.743 pessoas com a primeira dose (73,4%) e 192.750 com a vacinação completa (81,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.853.570 mortes em todo o mundo, entre mais de 238,15 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.