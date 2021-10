Incêndio de camião de transporte de combustível em Benguela provocou quatro mortos

Um camião de transporte de combustível colidiu na sexta-feira com uma motorizada, incendiando-se de seguida, o que provocou a morte de quatro pessoas e ferimentos noutras oito, anunciou hoje a petrolífera angolana Sonangol.

Segundo um comunicado da Unidade de Negócio de Distribuição e Comercialização da Sonangol, o acidente aconteceu às 18:50, no município do Bocoio, província de Benguela, e envolveu um camião pertencente a uma empresa prestadora de serviço de transporte para a Sonangol, que se deslocava do Terminal Oceânico do Lobito para a Instalação de combustível do Huambo.

O veículo, que transportava gasolina, colidiu com uma motorizada, tendo deflagrado um incêndio a seguir provocando a morte de quatro pessoas e oito feridos.

A Unidade de Negócio de Distribuição e Comercialização tem já criada uma comissão para investigar as causas que estiveram na origem desta ocorrência e a extensão dos danos provocados, conclui o comunicado.