Qatar e Arábia Saudita reabrem fronteiras após mais de três anos de bloqueio

O Qatar e a Arábia Saudita reabriram hoje a fronteira terrestre, indicaram fontes do emirado, citadas pela AFP, o que acontece pela primeira vez ao fim de mais de três anos do boicote diplomático e comercial imposto a Doha.

Em junho de 2017, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Egito romperam relações com o emirado do Qatar que acusaram de financiar terroristas, apesar dos desmentidos de Doha.

Na passada terça-feira, durante a cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo, que teve lugar na Arábia Saudita, aqueles quatro países anunciaram o fim da crise, com o levantamento do bloqueio diplomático e económico ao emirado.

"Sim, a fronteira está aberta", disse uma fonte do Qatar, enquanto outra, também citada pela Agência France Press (AFP), confirmou a reabertura da fronteira terrestre ao tráfego por volta da 07:00 (GMT) no ponto de fronteira de Abu Samrah, a 120 quilómetros a sul de Doha.

Em 04 de janeiro, o Kuwait, mediador da crise do Golfo, anunciou que ao reúno saudita tinha concordado em reabrir todas as suas fronteiras ao Qatar e, na quinta-feira, um avião da Qatar Airways sobrevoou a Arábia Saudita, segundo informou a companhia de aviação.

Devido às restrições de circulação relacionadas com a pandemia de covid-19 impostas pelo Qatar, os passageiros oriundos da Arábia Saudita têm de apresentar um teste negativo à chegada, realizar um novo teste na fronteira e ficar em isolamento durante uma semana num hotel indicado pelas autoridades locais.