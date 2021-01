Ano novo e agora?

Com o início do ano novo, a promessa do fim da pandemia era absolutamente expectável. Contudo, cedo nos apercebemos que os próximos meses serão cruciais para o desenvolvimento da pandemia, quer seja para o lado positivo ou negativo. Relembramos que, apesar da nossa saturação coletiva sobre o que esta pandemia trouxe e sobre aquilo que nos privou – sobretudo, a nossa liberdade! – esta altura é absolutamente decisiva para nós!

Com este artigo, relembramos o que, em 2021, não pode ser descurado, pela sua saúde e pela saúde de todos aqueles que nos rodeiam!

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Apelamos à contínua utilização de máscara de proteção individual, tanto no seu espaço de trabalho, como em sítios públicos. Independentemente do trabalho que faça, o uso de máscara é incómodo, mas é incómodo para todos. Seja a falar ao telefone, em reuniões, apresentações, formações, ou até mesmo a andar na rua e nos transportes públicos. Contudo, recorde-se que a correta utilização de máscara protege os outros de nós e a correta utilização da máscara pelos outros protege-nos a nós! Seja consciente e responsável, cuide de todos para que os outros também cuidem de si! Se todos fizermos o certo, a nossa liberdade estará mais próxima!

- LIMPEZA

Há 20 anos atrás, pensámos que no ano 2020 veríamos carros voadores e que, provavelmente, já haveria habitantes na Lua. Contudo, cedo nos apercebemos que, o que aprendemos foi a higienizar corretamente as mãos e as superfícies. Não descure agora a lavagem das suas mãos e as superfícies onde toca. Lembre-se que, de nada vale higienizar tudo se as suas mãos e as superfícies a serem higienizadas não estiverem limpas. Assim sendo, aconselhamos um esforço redobrado na limpeza. No nosso emprego, nos sítios públicos, como lojas, cafés e supermercados, mas também na nossa casa. Lembre-se que a nossa casa só será o nosso porto de abrigo se tiver as barreiras de proteção necessárias para que assim seja. E isso só acontecerá se formos nós a construí-las!

- DESINFEÇÃO

A constante desinfeção das mãos e dos materiais comunitários, dos nossos carros, dos nossos locais de trabalho e das nossas casas pode, para muitos, significar o descontrolo e ser muitas vezes descuidada, mas tal como já foi referido em vários estudos, o vírus SARS-CoV-2 consegue manter-se em superfícies durante algum tempo, variando o facto de estar ativo mediante o tipo de superfície no qual pousa. Em suma, a permanência do vírus em superfícies como o cobre, o papelão, o aço e o plástico é de 4, 24, 48 e 72 horas. Em vários estudos comprovou-se que o vírus já não é detetado após 3 horas em superfícies como o papel, 1 a 2 dias em madeira, roupas e vidro. Mais de 4 dias quando aplicado a plástico, dinheiro e máscaras cirúrgicas. Confirme AQUI. Continue a desinfetar o seu local de trabalho, as suas superfícies de toque frequente e o que traz do exterior.

- PRODUTOS DESINFETANTES

A escolha de produtos desinfetantes eficazes e certificados é fundamental. Ou optamos pelo modo “rápido” e os produtos não matam o vírus, pois não têm tempo suficiente para atuar, ou optamos pela vertente “eficaz” e respeitamos o tempo de atuação dos produtos.

A Seta Verde – Higiene, Lda. tem por hábito, desde o início da pandemia, explicar aos seus clientes a diferença entre cada um deles:

- Produtos multiusos desinfetantes: São, muitas vezes, feitos à base de detergência, o que trocado por miúdos quer dizer que fazem espuma. Os que têm cheiro são muito apropriados para pavimentos como é o caso do produto E-PINE, diluível e com aroma a pinho, para a sua casa ou escritório. Os que não têm aroma são adequados para o sector da restauração, como o MULTIUSOS DESINFETANTE CTC-13, sem qualquer odor e diluível. Ambos são da marca Biosoluções® e notificados à DGS e à DGAV. Opte por produtos notificados à Direção Geral de Saúde e, no caso da restauração, à Direção Geral de Alimentação e Veterinária, para que cumpra as normas do HACCP. Estes produtos são eficazes no combate ao CORONAVÍRUS, mas demoram cerca de 15 minutos a desativar o vírus das superfícies.

- Produtos de base alcoólica: O já por nós conhecido álcool gel tem que ter obrigatoriamente 70% de álcool na sua composição, de modo a erradicar com sucesso o vírus da nossa pele em cerca de 60 segundos. Contudo, esta percentagem de álcool não abona em nada as superfícies, pelo que o produto de base alcoólica adequado para superfícies, quer seja o volante e a manete do nosso carro, quer seja a nossa máscara, quer seja madeira, mármore, maçanetas de portas, ecrãs, ou qualquer outra superfície de toque frequente, é uma solução de base alcoólica, com teor de álcool entre 30% a 40%. Assim, não corremos o risco de estragar as superfícies onde aplicamos esta solução. O tempo de atuação para este produto é entre 1 a 5 minutos. Aconselhamos o produto BIOQUAT, para desinfeção das superfícies.

- Lixívia: A lixívia é um dos piores produtos do mundo para o meio ambiente, apesar de ser um dos desinfetantes mais poderosos que existem. Voltamos a referir que não vale a pena utilizar lixívia, sem antes proceder à limpeza das superfícies e zonas a higienizar, porque a lixívia é um desinfetante poderoso mas NÃO LIMPA. A nossa vulgar lixívia tem que ter obrigatoriamente 5% de cloro ativo para desativar o vírus das superfícies. É PROIBIDO misturar a lixívia com outras substâncias químicas! O tempo de atuação da lixívia é de cerca de 2 minutos e a lixívia que aconselhamos é o TORNADO LT, com cloro ativo a 5%. Saiba mais sobre este tema AQUI.

Relembramos de igual modo que, se por algum motivo sentir sintomas, deve ficar em casa e NÃO IR TRABALHAR, ISOLANDO-SE DOS DEMAIS, incluindo outros membros do seu agregado familiar. Ligue o SRS24 MADEIRA 800 24 24 20. Lembre-se que no seu local de trabalho existem inúmeros focos e núcleos familiares. Esta é uma época de consciência coletiva e temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Tente confirmar toda a informação que chega até si, de modo a estar corretamente informado/a. Todos nós temos direito a ter uma opinião, mas não podemos deixar que a nossa opinião ponha os outros em risco.

