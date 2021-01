Cantor que celebrizou hino do Liverpool 'You'll Never Walk Alone' morre aos 78 anos

O cantor britânico Gerry Marsden, conhecido por celebrizar a canção 'You'll Never Walk Alone', cantada no princípio e no fim dos jogos do Liverpool, morreu hoje aos 78 anos, anunciou o clube de futebol inglês.

"Um 'scouser' [natural de Liverpool] e adepto do clube toda a vida, Marsden foi o principal cantor da banda de Merseybeat [género musical local] Gerry and the Pacemakers, cuja versão de You'll Never Walk Alone foi adotada pelo 'Kop' [estádio] em 1963", lê-se num comunicado colocado na página oficial do Liverpool.

"A sua terceira canção que chegou ao topo, uma reedição do clássico de Rodgers e Hammerstein, tornou-se famosa em todo mundo como hino do Liverpool e é tocada momentos antes do apito inicial de todos os jogos do Liverpool em Anfield", o nome do estádio, acrescenta-se no comunicado.

"Cantada em tempos de celebração ou de comiseração, a interpretação de Gerry de You'll Never Walk Alone ficará para sempre ligada ao clube que amava", lamenta o Liverpool.