República Checa impede entrada de estrangeiros

A República Checa anunciou hoje que a partir de sábado irá fechar as suas fronteiras a estrangeiros, de qualquer proveniência, no âmbito do esforço para conter a pandemia de covid-19.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros checo, serão abertas exceções para deslocações essenciais para aqueles que trabalhem ou estudem no país, e ainda no caso de entradas para visitar parentes e lares de idosos, receber cuidados médicos e participar em casamentos e funerais.

O Governo checo tem vindo a impor medidas mais rigorosas para contenção da pandemia, nomeadamente limitações de contactos e de deslocações internas.

Depois de atingir um máximo diário de 18 mil novos casos de coronavírus a 6 de janeiro, o total de infeções no país recuou ligeiramente, mas voltou a subir novamente esta semana.

O Governo checo está particularmente preocupado com o impacto da nova variante detetada na Inglaterra de covid-19, que os estudos indicam ser mais contagiosa, sobre o sistema de saúde do país, que se encontra sob pressão há vários meses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.