Campanha de apoio ao comércio local já chegou a 170 espaços comerciais

Decorreu esta tarde, no Balcão do Investidor, o segundo sorteio da iniciativa ‘Eu Compro Local’, que até ao momento, conta já com a adesão de 170 espaços comerciais. Esta é uma campanha levada a cabo pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) e pela ACIF - Associação de Comércio e Indústria do Funchal, para ajudar a dinamizar o comércio local num ano particularmente difícil para os vendedores.

Ao todo já foram entregues cerca de cento e quatro mil e quinhentos cupões, o que demonstra bem que esta iniciativa, que visa apoiar o comércio do Funchal a fazer face aos constrangimentos provocados pela crise pandémica, tem sido bem recebida por todos e tem contribuído para estimular as pessoas a comprarem produtos regionais e a consumirem no nosso comércio local.” Vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo

A iniciativa ‘Eu Compro Local’ entrou em vigor no início do mês de Dezembro e decorre até ao dia 26 de Fevereiro de 2021, e consiste na entrega de um cupão aos clientes por cada 10 euros em compras. O

s cupões devem ser depositados na tômbola situada no Balcão do Investidor, para a realização de três sorteios. O primeiro decorreu no dia 30 de Dezembro, o segundo decorreu hoje, dia 29 de Janeiro, e o último acontece a 26 de Fevereiro.

Os 20 vencedores de cada sorteio, 60 no total, serão contactados telefonicamente e receberão vales de 200 euros, inteiramente assegurados pela autarquia, sendo que o objectivo é voltar a aplicar esse valor em compras nas lojas aderentes.

Esta iniciativa é gratuita para todos os comerciantes que podem aderir através do preenchimento de um formulário disponível no sítio do Município do Funchal.