Este guia ajuda a ter uma vida mais sustentável

Sabia que comer uma salada de salmão fumado com origem nos Países Baixos ou na Suécia é o mesmo que ir do Funchal a Lisboa três vezes de avião? Ou que comer uma manga do Brasil equivale a ir de Lisboa a Sevilha de carro 16 vezes? E que fazer este trajecto essas 16 vezes é o mesmo a percorrer a Madeira, entre as pontas este e oeste, 118 vezes?

Estas e muitas outras perguntas encontram resposta numa nova plataforma digital portuguesa pensada para incentivar hábitos sustentáveis, lançada esta semana pela Associação Natureza Portugal (ANP), a organização ambientalista que trabalha em parceria com a World Wide Fund for Nature (WWF).

‘Mudança Verde’ foi o nome escolhido para a nova ferramenta que, explica a organização em comunicado, pretende ajudar “todos os portugueses que querem um futuro mais justo, sustentável e verde, onde a natureza está no centro de todas as decisões", a fazer escolhas mais amigas do ambiente.

É por isso que a ‘Mudança Verde’ não se faz só de perguntas e respostas, mas também de conselhos. Se comer salmão fumado oriundo da Suécia ou dos Países Baixos é o mesmo que viajar de avião entre Funchal e Lisboa três vezes, o recomendado é questionar a origem do pescado que consumimos para garantir que é proveniente de fontes sustentáveis. Ou se consumir uma manga do Brasil é equivalente a viajar 16 vezes de carro entre Lisboa e Sevilha, o conselho é procurar escolher produtos da época e produzidos localmente.

Mas a ANP/WWF deixa mais cálculos, como 20% do peixe pescado no oceano ser utilizado para alimentar peixes de aquacultura ou serem necessários 2700 litros de água para produzir apenas uma t-shirt de algodão – e que essa é, em média, a mesma quantidade de água que uma pessoa bebe em três anos.

Para facilitar a aprendizagem, os conteúdos estão divididos por áreas: casa, viagens, compras ou dia-a-dia e cada uma destas secções subdividide-se noutras. Há muito por onde explorar: por exemplo, uma única pessoa num voo de ida e volta entre a Alemanha e as Caraíbas, produz a mesma quantidade de emissões prejudiciais que 80 habitantes da Tânzania produzem num ano inteiro (cerca de quatro toneladas de dióxido de carbono).

A directora técnica da ANP/WWF, Ângela Morgado, sabe que “num mundo com excesso de informação é difícil saber por onde começar” e são estes primeiros passos que a plataforma tenta descomplicar: “Ajuda as pessoas a perceberem o impacto que têm no planeta e a adoptarem hábitos mais verdes e mais justos para todos”, garantiu através do mesmo comunicado.

Ângela Morgado lembra que fazer escolhas mais verdes, contribui “para travar a perda dramática da natureza” e por isso mesmo pede aos portugueses para apoiarem uma lista de seis desejos da ANP/WWF para Portugal e para a Europa, no âmbito da pede aos portugueses para apoiarem uma lista de seis desejos da ANP/WWF para Portugal e para a Europa, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Encaixar a natureza no centro das decisões, apostar numa agricultura mais amiga do ambiente, mas também em oceanos mais saudáveis, e pensar num futuro mais verde e justo para todos e onde exista mais água, são os seis desejos da ANP/WWF.

Espreite a plataforma para conhecer mais curiosidades.