Nacional empata na Luz

O Nacional empatou (1-1) no Estádio da Luz, esta segunda-feira, diante do Benfica, em jogo da 15.ª jornada da I Liga.

O Benfica inaugurou o marcador aos 14 minutos, por Chiquinho, mas depois ‘adormeceu’ no jogo, enquanto o Nacional ficou mais confiante, mostrando-se bastante organizado a nível defensivo.

Os madeirenses marcaram logo a abrir a segunda parte, aos 48 minutos, por Bryan Rochez. A partir daí, quando se esperava uma reacção da equipa de Jorge Jesus aconteceu precisamente o contrário. O Benfica revelou dificuldade na construção ofensiva e o Nacional começou a jogar com maior frequência no meio-campo adversário, sempre com excelente organização defensiva.