Vitória de Marcelo Rebelo de Sousa em destaque na imprensa venezuelana

A imprensa venezuelana destacou hoje a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de domingo em Portugal.

"Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente de Portugal", noticiou o diário venezuelano Últimas Notícias, considerado próximo do regime, precisando que tinha "61,6% dos votos na primeira volta", com 98% dos círculos eleitorais apurados.

O jornal acrescentou que o atual Presidente de Portugal é "um ex-professor de direito de 72 anos que se tornou conhecido como comentador político da televisão".

Sobre os restantes candidatos, o diário indicou que a candidata socialista Ana Gomes terá obtido entre 12,2 e 17,1% dos votos, e que o candidato André Ventura ficou em terceiro, ao obter entre 9% e 14,1% dos votos.

"O fundador do partido 'antissistema' Chega não conseguiu o objetivo de ficar na segunda posição", adiantou o Últimas Notícias, sublinhando que a extrema direita é ainda uma tendência "algo excecional" em Portugal.

O diário 2001 destacou que "Rebelo de Sousa ganhou as presidenciais em Portugal" e assegurou um segundo mandato sem necessidade de uma segunda volta.

Já o El Nacional indicou que o candidato comunista João Ferreira, a candidata Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, o liberal Tiago Mayan e o independente Vitorino Silva conseguiram entre 2% e 4% dos votos.

O canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV) destacou que as eleições presidenciais em Portugal, para as quais estavam recenseados 10,8 milhões de eleitores em Portugal e 1,5 milhões no estrangeiro, foram marcadas por uma nova onda da pandemia da covid-19.

O canal de televisão Telesul afirmou que Marcelo de Sousa tem mantido uma alta popularidade e coligação com as forças políticas de centro-esquerda e centro-direita, desde que assumiu o cargo de chefe de Estado, há cinco anos.