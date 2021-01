João Ferreira conseguiu os votos previstos diz mandatária na Madeira

Os resultados obtidos por João Ferreira foram considerados positivos pela mandatária deste na Madeira, Ana Salgueiro, que viu com apreensão a subida da direita mais extrema na Região, a investigadora e professora universitária garantiu que o projecto do candidato a presidente da República apoiado pelo Partido Comunista Português não se esgota nesta eleição e que vão continuar a trabalhar para defender as causas e os valores que marcaram a campanha.

Ana Salgueiro começou por saudar a forma “a forma extremamente madura” como os cidadãos exerceram o seu direito de voto e agradeceu aos que se envolveram mais directamente para que o processo corressem bem neste contexto de pandemia, para depois passar à análise dos resultados obtidos por João Ferreira na Região. O candidato do PCP ficou em último lugar em quase todos os concelhos. Só na Ribeira Brava foi penúltimo, ocupando o sexto lugar à frente de Tiago Mayan Gonçalves, e no Porto Moniz, em antepenúltimo, à frente de Vitorino Silva e de Tiago Mayan Gonçalves. Ainda assim, Ana Salgueiro acredita que foram positivos, tendo em conta a exposição mediática que João Ferreira teve e a opção por novos meios de campanha.

Em termos de projecção mediática acredita que teve menos visibilidade do que outros e ainda assim “ele conseguiu de facto ascender em termos de resultados previstos e obtidos”, disse a mandatária da Madeira, recordando que estas foram eleições realizadas num contexto particular. O eleitorado apoiante de João Ferreira, continuou, “é um eleitorado com particularidades muito específicas” e que os resultados “à primeira vista podem decorrer em certa medida do facto de esta campanha ter apostado muito nas redes sociais e em mecanismos de comunicação que se calhar o eleitorado tradicional, que votaria em João Ferreira, pode não estar à vontade no contacto com esses dispositivos.”

João Ferreira foi um dos menos votados na Madeira, conseguiu 1.855 votos. Mas o compromisso do PCP e do candidato não é apenas para esta eleição, sublinhou a mandatária e que João Ferreira “continua no activo para tentar dar um contributo válido para que a República Portuguesa crie condições ou mantenha condições para que a vida em sociedade seja mais justa e mais igualitária”.

Preocupada com os resultados conseguidos pelo Chega, que ficou em segundo lugar na Madeira, Ana Salgueiro colocou a responsabilidade também em quem colocou a cruz em André Ventura:

“ Nós não podemos constantemente a depositar a responsabilidade, boa ou má, nos candidatos. Temos de olhar também para os eleitores. E eu não sei se a grande maioria das pessoas que votaram em André Ventura têm consciência em que é que resultaria para a República Portuguesa se André Ventura efectivamente alcançasse o seu objectivo máximo”, ou seja, continuou, se as pessoas que votaram no líder do Chega na Madeira têm consciência do que é que representaria para a Região “uma eventual vitória presidencial” deste candidato.